تامین آب شرب در آذربایجان غربی پایدار است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت:تمامی تاسیسات تأمین و تولید آب در سطح استان پایدار است.

به گزارش ایلنا، مجتبی نجفی روز چهارشنبه در بازدید از تاسیسات آبرسانی ارومیه گفت: تا به امروز، تمامی مراحل تأمین و تولید آب و شبکه‌های مخازن در سطح استان به صورت پایدار بوده و خدمات ما در بخش آب و همچنین در بخش دفع بهداشتی فاضلاب، به صورت ۲۴ ساعته به همت همکاران پرتلاش و فعال در سطح استان برقرار است.

وی در ادامه ضمن تشکر از مردم استان در همکاری و همراهی با شرکت آب و فاضلاب از همشهریان خواست هرگونه قطعی یا اتفاق در شبکه آب و فاضلاب را سریعا به مرکز ۱۲۲ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

 

انتهای پیام/
