باغ کتاب کودک ، پروژه ای برای تحقق شعار تبریز شهر دوستدار کودک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز؛ یعقوب هوشیار در بازدید از این پروژه با اعلام اینکه یکی از سوله های پارک باغشمال به مساحت ۷۲۰ مترمربع تبدیل به باغ کتاب کودک می شود، افزود: باغ کتاب به عنوان یک فضای شهری می‌تواند تعامل مناسبی بر کودکان داشته باشد که در این راستا عملیات آماده سازی این مجموعه در یکی از سوله های پارک باغشمال در حال تکمیل است.

وی افزود: ضرورت طراحی کالبدی نوین برای فرایند کتابخوانی با نزدیک کردن کودکان به طبیعت و ایجاد محیطی جذاب و دلخواه آنان که در آن احساس امنیت کنند دارای اهمیت است و باغ کتاب کودک در این راستا طراحی و اجرا می شود. شهردار تبریز افزود: فضاهای فرهنگی همچون باغ کتاب یکی از سرمایه های پنهان برای برقراری ارتباط بیشتر بین کودک و طبیعت و در نتیجه کشف خلاقیت در کودکان است.

انتهای پیام/