آغاز برداشت کلزا در فارس از نیمه فروردین
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: برداشت کلزا، مهم‌ترین کشت پاییزه دانه‌های روغنی استان، از نیمه دوم فروردین ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مجید صفری با بیان اینکه برداشت محصول کلزا تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت پیش بینی کرد: بالغ بر ۶ هزار تن محصول از اراضی کشاورزی این استان برداشت شود.

به گفته این مقام مسئول؛ سطح زیر کشت این دانه روغنی در استان فارس ۳۹۰۰ هکتار است.

صفری اظهار کرد: خرید این محصول به‌صورت تضمینی توسط دولت انجام خواهد شد و نرخ خرید تضمینی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به کشت دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا در راستای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی گفت: کشت دانه های روغنی در قالب تناوب با غلات، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان، توسعه می‌یابد.

