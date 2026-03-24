آغاز برداشت کلزا در فارس از نیمه فروردین

به گزارش ایلنا، مجید صفری با بیان اینکه برداشت محصول کلزا تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت پیش بینی کرد: بالغ بر ۶ هزار تن محصول از اراضی کشاورزی این استان برداشت شود.

به گفته این مقام مسئول؛ سطح زیر کشت این دانه روغنی در استان فارس ۳۹۰۰ هکتار است.

صفری اظهار کرد: خرید این محصول به‌صورت تضمینی توسط دولت انجام خواهد شد و نرخ خرید تضمینی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به کشت دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا در راستای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی گفت: کشت دانه های روغنی در قالب تناوب با غلات، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان، توسعه می‌یابد.

