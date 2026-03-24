بازگشایی تکیه معاون الملک کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه چهارم فروردین، اظهار کرد: با هدف رفاه حال گردشگران و درخواست‌هایی که از سوی گردشگران نوروزی در این چند روز مطرح شد، شرایط بازدید از این تکیه از امروز مهیا شده است.

وی گفت: تکیه معاون الملک کرمانشاه با توجه به کاشی کاری‌های منحصر به فردش همواره مورد توجه گردشگران و یکی از مقاصد بازدید آن‌ها در سفر به کرمانشاه بوده است.

سرپرست میراث فرهنگی کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط موجود این مجموعه از امروز پذیرای گردشگران و هم استانی‌ها است.

وی گفت: تکیه معاون الملک همچون سایر مجموعه‌ها از ساعت هشت صبح تا ۲۰ شب پذیرای بازدیدکنندگان است.

اعظمی تصریح کرد: موزه‌های این مجموعه کماکان تعطیل هستند و تنها محوطه‌های حسینیه، زینبیه و عباسیه مجموعه قابل بازدید هستند.

وی گفت: پیش از این محوطه‌های تاریخی تاق‌بستان، بیستون و معبد آناهیتا بر روی بازدیدکنندگان باز شده‌اند.

