بازگشایی تکیه معاون الملک کرمانشاه
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه از بازگشایی تکیه معاون الملک به روی گردشگری نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی روز سهشنبه چهارم فروردین، اظهار کرد: با هدف رفاه حال گردشگران و درخواستهایی که از سوی گردشگران نوروزی در این چند روز مطرح شد، شرایط بازدید از این تکیه از امروز مهیا شده است.
وی گفت: تکیه معاون الملک کرمانشاه با توجه به کاشی کاریهای منحصر به فردش همواره مورد توجه گردشگران و یکی از مقاصد بازدید آنها در سفر به کرمانشاه بوده است.
سرپرست میراث فرهنگی کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط موجود این مجموعه از امروز پذیرای گردشگران و هم استانیها است.
وی گفت: تکیه معاون الملک همچون سایر مجموعهها از ساعت هشت صبح تا ۲۰ شب پذیرای بازدیدکنندگان است.
اعظمی تصریح کرد: موزههای این مجموعه کماکان تعطیل هستند و تنها محوطههای حسینیه، زینبیه و عباسیه مجموعه قابل بازدید هستند.
وی گفت: پیش از این محوطههای تاریخی تاقبستان، بیستون و معبد آناهیتا بر روی بازدیدکنندگان باز شدهاند.