خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشدید حفاظت از اماکن و آثار تاریخی کرمانشاه در نوروز

کد خبر : 1765054
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت حفظ و نگهداری آثار تاریخی استان، از افزایش حضور و گشت‌زنی مستمر نیروهای یگان حفاظت در محوطه‌های تاریخی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تامین امنیت، ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه آسیب به این اماکن ارزشمند انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ کامیار رحمتی روز سه‌شنبه چهارم فروردین‌، اظهار کرد: همان طور که پلیس و نیروی انتظامی حافظ جان، مال و ناموس مردم هستند، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی نیز با تمام توان از محوطه‌های تاریخی استان محافظت می‌کند. ما تا پای جان برای برقراری نظم و امنیت در این اماکن تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این محوطه‌ها و آسیب‌پذیری آن‌ها، تصمیم گرفته‌ایم حضور نیروهای یگان حفاظت را به صورت شبانه‌روزی و با گشت‌زنی‌های منظم افزایش دهیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه ادامه داد: این اقدام به منظور پیشگیری از هرگونه تخریب، سرقت یا آسیب احتمالی به آثار تاریخی انجام می‌شود و به گردشگران و بازدیدکنندگان اطمینان خاطر می‌دهیم که در محیطی امن و با آرامش به بازدید از این اماکن بپردازند.

وی همچنین از همکاری نزدیک با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی برای تامین امنیت محوطه‌های تاریخی خبر داد و گفت: با تمام توان و در کنار سایر نهادهای مسئول، از این آثار ارزشمند محافظت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه آسیبی به آن‌ها وارد شود.

رحمتی یادآورشد: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه در حفظ و صیانت از این گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی و همچنین ایجاد بستری مناسب برای گردشگران و بازدید از این آثار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار