شهین جهانگیری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تسلیت به خانواده‌های داغدار، تأکید کرد: نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، انتقامی پشیمان‌کننده از عاملان این جنایت خواهند گرفت.

وی در واکنش به حمله موشکی به منازل مسکونی در خیابان سنگی محله بهداری اظهار داشت: هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع در دل شب و در میان خانه‌های مسکونی، نشان‌دهنده استیصال دشمن و جنایت محض علیه بشریت است. این اقدامات تروریستی نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نمی‌کند، بلکه وحدت ما را در برابر متجاوزان صدچندان خواهد کرد.

عضو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر قدرت بازدارندگی ایران تصریح کرد: دشمنان بدانند که این خون‌های پاک بر زمین نخواهد ماند. فرزندان غیور این ملت در نیروهای مسلح، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده به این گستاخی خواهند داد. انتقام تک‌تک قطرات خون شهروندان مظلوم ارومیه، مطالبه ملی است که به زودی محقق خواهد شد.

جهانگیری ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حادثه، خاطرنشان کرد: ما تا آخرین لحظه در کنار آسیب‌دیدگان هستیم. حضور شبانه‌روزی امدادگران هلال‌احمر و نیروهای جهادی در صحنه آواربرداری، جلوه‌ای از ایثار این مرز و بوم است. دشمن بداند ارومیه، شهر شهیدان باکری، با این بزدلی‌ها به زانو در نخواهد آمد.

وی با محکومیت مجدد این مدل حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از نهادهای بین‌المللی خواست تا در قبال این جنایت آشکار سکوت نکنند، هرچند که تکیه‌گاه اصلی ملت ایران، ایمان و اقتدار نیروهای مدافع میهن است.

