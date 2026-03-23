ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرداری مهستان؛ پایگاه مجهز میزبانی از مسافران نوروزی

به گزارش ایلنا از البرز، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرداری مهستان با مدیریت مستقیم علی گلرخی شهردار و به همت معاونت های این ارگان با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی، در محل پارکسوار این شهر از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته آغاز به کار کرد و با تجهیز کامل، آماده میزبانی از گردشگران ورودی است.

شهردار مهستان گفت: در راستای رفاه و آرامش مسافران، امکاناتی همچون محل استراحت و اسکان اضطراری، نمازخانه، بوفه، آلاچیق‌، سرویس‌های بهداشتی و فضاهای خدماتی استاندارد در این مجموعه فراهم شده است تا مسافران در طول سفر خود بتوانند از خدماتی ایمن و مناسب بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین هلال‌احمر، راهداری شهرستان و مدیریت بحران و آتش‌نشانی و معاونت خدمات شهری شهرداری مهستان در ستاد به‌صورت مستمر استقرار یافته‌اند تا با آمادگی کامل، خدمات امدادی، ایمنی و پشتیبانی لازم را ارائه دهند و شرایط مطلوبی برای سفرهای نوروزی فراهم آورند.

گلرخی اعلام کرد که این ستاد تا پایان تعطیلات نوروزی فعال بوده و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر ارائه خدمات منسجم، سریع و قابل اعتماد به میهمانان نوروزی متمرکز است.

