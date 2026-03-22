پیکر شهید جنگ رمضان در بندر گناوه تشییع شد

به گزارش ایلنا، پیکر پاک کاپیتان شهید محمد علی گیوی بر دستان مردم قدرشناس و وفادار گناوه تشییع شد.

شهید محمدعلی گیوی فرزند موسی متولد ۱۳۴۲ کاپیتان کشتی ویژه لوله گذاری مهندسی در استان هرمزگان بود که در حمله باند تبهکار آمریکایی صهیونی در جزیره لاوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از شهید گیوی ایثارگر و رزمنده سال‌های دفاع مقدس دو فرزند یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است.

