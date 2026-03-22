افزایش 7.8 درصدی اهداء خون در بازه زمانی سال 1404 استان مرکزی

به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری افزود: اداره‌کل انتقال خون استان مرکزی سال 1404، علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی این استان، با ارسال 11 هزار و 100 واحد فراورده خونی به شبکه ملی خون‌رسانی کشور، در تأمین فرآورده‌های سایر بیمارستان‌های کشور نیز مشارکت جدی و گسترده داشته است.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلایل مختلف، نیاز واحدهای درمانی به خون و فرآورده‌های خونی افزایش یافت. با تمهیدات پیش‌بینی شده، هیچ خللی در تأمین فرآورده‌های مورد نیاز بیماران، مصدومین جاده‌ای، آسیب‌دیدگان حوادث محیط کار و مصدومان جنگ‌های خرداد و رمضان در استان پیش نیامد.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته 42 هزار و 402 نفر از اهداءکنندگان استان، با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون و مراکز اهدای خون استان، خون خود را به نیازمندان هدیه کردند که از این تعداد، 2742 نفر را بانوان و 10 هزار و 462 نفر را مردان استان تشکیل دادند.

ظهیری تصریح کرد: سال گذشته، مشارکت بانوان 6.4 درصد و مشارکت جوانان 6.24 درصد بود. 7380 نفر معادل 17.4 درصد اهداکنندگان برای بار نخست خون اهداء کردند. 3985 نفر در جنگ رمضان نیز برای اهداء خون مراجعه کردند که از این تعداد 3226 نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی به بیمارانی که خون و فرآورده‌های آن را دریافت می‌کنند اشاره کرده و بیان داشت: 4200 بیمار خاص اعم از بیماران تالاسمی، هموفیلی، انواع کم‌خونی‌ها و سرطانی با مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سطح استان مرکزی، خون و فرآورده‌های‌های متنوع خونی را دریافت می‌کنند.

