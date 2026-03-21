شهادت 3 نفر از خراسان جنوبی در حملات آمریکایی ـ صهیونی

به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامرضا فلاحی مدیرکل حفظ اثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس ومقاومت خراسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در پی حملات ددمنشانه رژیم متجاوز صهیونیستی و آمریکا، سه تن از فرزندان رشید و غیور استان خراسان جنوبی در راه دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و تروریست‌های آمریکایی، سه نفر از مجاهدان جان‌برکف خراسان جنوبی، بر عهد خود با ولایت صادق ماندند و با نثار خون پاک خویش، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات دیار علم و ایمان افزودند.

مدیرکل حفظ اثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس ومقاومت خراسان جنوبی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله، شهید والامقام حسین آخوندی و شهید سرافراز محمد ملایی از شهرستان بیرجند، به همراه شهید گران‌قدر مرتضی ترابی از شهرستان درمیان، سه لاله گلگون‌کفنی هستند که روز گذشته در این حملات به شهادت رسیدند.

وی افزود: این شهدای گران‌قدر که در خط مقدم ایستادگی در برابر استکبار جهانی حضور داشتند، جان خود را فدای امنیت و اقتدار ایران اسلامی کردند. شهادت این دلاورمردان، بار دیگر خوی وحشیگری رژیم اشغالگر قدس و حامی جنایتکارش، آمریکا را به جهانیان ثابت کرد.

فلاحی اظهار کرد: جزئیات مربوط به زمان و مکان برگزاری مراسم وداع، وداع با پیکرهای مطهر و آیین تشییع و تدفین این شهدای والامقام در شهرستان‌های بیرجند و درمیان، پس از هماهنگی‌های لازم متعاقباً به اطلاع عموم مردم شهیدپرور و قدرشناس استان خراسان جنوبی خواهد رسید.

همچنین صبح امروز جمعی از مسئولان سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی با خانواده این شهدای والامقام دیدار کردند.

