تامین امنیت و کالاهای اساسی در جنگ رمضان اولویت راهبردی است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست آمده است: تقارن زیبای اعیاد بزرگ اسلامی و ملی در میانه تجاوز دشمنان اسلام و ایران، دارای حکمت‌ها و نشانه‌های بسیاری از لطف خدای مهربان بر گشایش و امید است. امسال انسان ایرانی در میان زمرمه دعاهای بزرگ عید نوروز و عید فطر از «حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ» تا «وَ اَنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ» تجربه‌های معنوی بی‌نظیری کسب می‌کند که توشه ایران در مقابله با مرارت‌ها خواهد بود. اینجانب عید سعید فطر، بهار قرآن و جشن بندگی و عید نوروز، بهار طبیعت و جشن زندگی را به همه مردم شریف ایران و آذربایجان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

پیام استاندار آذربایجان شرقی حاکی است: در این روزهای حیات بخش و سرشار از معنای زندگی، یاد شهید بزرگ جنگ رمضان *آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب* و همه *شهدای جنگ تحمیلی رمضان* بویژه شهدای والامقام آذربایجان را گرامی می‌داریم. تجلیل از مقام شامخ آنان در برابر ظلمت‌اندیشی استکبار جهانی، تجلیل از انسانیت و حریت است.

در این پیام تشریح شده است: ایستادگی و مقاومت باشکوه ملت، دولت و نیروهای نظامی و امنیتی ایران اسلامی، در صحنه‌های مختلف بویژه در مقاومت همه‌جانبه در جنگ تحمیلی رمضان، الگویی فراتر از مرزها و نسل‌هاست. از خداوند متعال خواستارم توفیق دهد که در این مسیر، پرچمدار راه شهیدان باشیم و مثل همیشه با هوشیاری و آگاهی، از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان حفاظت کنیم. در این مسیر همان‌طور رییس‌جمهور عزیز می‌گوید، «پیام ما به جهان، پیام صلح و اصلاح است.»

در پیام نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه دولت، پای کار مردم می باشد: بیان شده است: با همکاری و همدلی و وفاق، شاهد روزهای روشن‌تر و امیدوارتر در سال ۱۴۰۵ خواهیم بود که فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است.

در این پیام تصریح شده است: مردم فهیم و شریف استان آذربایجان شرقی همواره در صحنه‌های مختلف، پیشگام دفاع از ایران و الگوی ماندگار عقلانیت بوده‌اند. در ادامه نیز، با همان هوشیاری و زمان‌آگاهی، در سال ۱۴۰۵ و سال‌های آینده، در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، امنیت ملی، پیشرفت، آبادانی و خدمت‌رسانی پیشتاز خواهیم بود.

پیام استاندار آذربایجان شرقی این‌گونه پایان می یابد: از درگاه خداوند متعال، برای همه مردم شریف ایران و خانواده‌های ایرانی و برای مردم استان آذربایجان شرقی، در ایام عید سعید فطر و عید باستانی نوروز، لحظاتی سرشار از معنویت و آرامش، سالی سرشار از برکت، سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزومندم.

