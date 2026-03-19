پایداری قرنطینه نباتی؛ ضامن امنیت غذایی و استمرار صادرات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، محسن قهرمان‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگاران این اقدامات را رکن اصلی تأمین امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات و استمرار حضور در بازارهای جهانی دانست.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به نزدیکی به ایام سال نو و تعطیلات ابتدای سال، اظهار داشت: با وجود چالش‌های ناشی از فشارهای خارجی و شرایط تحمیلی ناشی از تجاوزات استکباری صهیونیستی-آمریکایی علیه کشور، همکاران قرنطینه گیاهی و کارشناسان کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کددار استان بدون وقفه در صحنه حاضر هستند.

وی افزود: تلاش شبانه‌روزی تیم‌های نظارتی ما نشان‌دهنده تعهد بخش کشاورزی به پایداری اقتصادی است. در تمامی مراکز سورتینگ و سردخانه‌ها، بازدیدهای دقیق کارشناسی جهت شناسایی و بررسی عوامل قرنطینه‌ای با دقت بسیار بالا انجام می‌شود.

قهرمان‌نژاد در تشریح فرآیند اجرایی صادرات توضیح داد: اعمال مقررات سخت‌گیرانه، از مرحله بازرسی اولیه تا پلمب محصولات در محل سورتینگ و سردخانه، با هدف انطباق کامل با استانداردهای کشورهای مقصد صورت می‌گیرد. این انضباط عملیاتی باعث شده است که صادرات محصولات کشاورزی استان به کشورهای همسایه، نه‌تنها متوقف نشود، بلکه با اعتماد کامل طرف‌های تجاری و با پایداری بالا ادامه یابد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: قرنطینه نباتی به‌عنوان خط اول دفاعی در برابر ورود و خروج آفات و بیماری‌های گیاهی عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت محصولات کشاورزی مستقیماً با سلامت سفره مردم و پویایی اقتصاد کشاورزی در ارتباط است و این مدیریت با تمام توان از این مرزهای بهداشتی صیانت خواهد کرد.

