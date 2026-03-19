کشف و توقیف تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» در یزد

دو محل استفاده از تجهیزات استارلینک در محدوده بلوار جمهوری یزد شناسایی و با دستور قضائی کلیه دستگاه‌های ارتباطی فاقد مجوز توقیف شد.  

به گزارش ایلنا از یزد، بنا بر اعلام پلیس امنیت عمومی فراجا، دو محل استفاده از تجهیزات استارلینک در محدوده بلوار جمهوری یزد شناسایی و با دستور قضائی کلیه دستگاه‌های ارتباطی فاقد مجوز توقیف شد.  

تحقیقات از متهمان درباره منشأ تأمین تجهیزات و نحوه استفاده از آن‌ها در حال انجام است.  

با هماهنگی دادستانی و نهادهای امنیتی، مبادی ورودی، انبارها، بازارهای مجازی و صفحات فروش این تجهیزات در حال رصد بوده و با هرگونه خرید، فروش، نصب یا استفاده از استارلینک بدون مجوز برخورد قانونی خواهد شد.  

به دلیل وابستگی زیرساختی و مدیریتی استارلینک با شرکت‌های خارجی مرتبط با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده‌های امنیتی، استفاده از آن در کشور ممنوع و جرم‌انگاری شده است.  

طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴، خرید، فروش، نگهداری یا واردات این تجهیزات بدون مجوز مستوجب حبس تعزیری درجه شش تا پنج و در صورت اقدام علیه نظام یا جاسوسی، تا اعدام مجازات دارد.  

همچنین بر اساس ماده ۶ همین قانون، در شرایط جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، مجازات این جرائم تا سه درجه تشدید می‌شود.  

