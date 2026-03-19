به گزارش ایلنا از یزد، بنا بر اعلام پلیس امنیت عمومی فراجا، دو محل استفاده از تجهیزات استارلینک در محدوده بلوار جمهوری یزد شناسایی و با دستور قضائی کلیه دستگاه‌های ارتباطی فاقد مجوز توقیف شد.

تحقیقات از متهمان درباره منشأ تأمین تجهیزات و نحوه استفاده از آن‌ها در حال انجام است.

با هماهنگی دادستانی و نهادهای امنیتی، مبادی ورودی، انبارها، بازارهای مجازی و صفحات فروش این تجهیزات در حال رصد بوده و با هرگونه خرید، فروش، نصب یا استفاده از استارلینک بدون مجوز برخورد قانونی خواهد شد.

به دلیل وابستگی زیرساختی و مدیریتی استارلینک با شرکت‌های خارجی مرتبط با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده‌های امنیتی، استفاده از آن در کشور ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴، خرید، فروش، نگهداری یا واردات این تجهیزات بدون مجوز مستوجب حبس تعزیری درجه شش تا پنج و در صورت اقدام علیه نظام یا جاسوسی، تا اعدام مجازات دارد.

همچنین بر اساس ماده ۶ همین قانون، در شرایط جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، مجازات این جرائم تا سه درجه تشدید می‌شود.

انتهای پیام/