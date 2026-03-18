به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در روزهایی که حملات پهپادها و جنگنده های آمریکای جهانخوار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی هر از چند گاهی در آسمان شنیده می شود، همواره در رحمت خداوند باز و نوای خوش گریه نوزاد تازه متولد شده طنین می اندازد.

این همان نسلی است که پس از جنگ، کشوری تازه و جهانی انسانی‌تر، ایرانی آبادتر و مقتدتر را خواهد ساخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون بیش از یکهزار و ۳۰۰ تولد در آذربایجان شرقی به وقوع پیوسته است.

احمدرضا جودتی اظهار کرد: از این تعداد ۳۰ مورد دوقلو در بیمارستان‌های شهرهای مختلف آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد در دل روزهای ملتهب منطقه، زندگی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه پرشمار و پرتپش ادامه دارد.

وی افزود: تبریز، به‌عنوان قلب تپنده سلامت استان، بیشترین سهم را در این روایت شیرین زندگی داشته و در صدر این آمار پرامید قرار دارد.

وی ادامه داد: اما داستان تولد در آذربایجان شرقی به تبریز محدود نشده و در تمام شهرستان‌های استان هر روز شناسنامه‌ ای تازه‌ ورق خورده است.

جودتی یادآور شد: در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد، در راهروهای آرام بیمارستان‌های آذربایجان شرقی، روایت دیگری در جریان است؛ روایتی که در آن پزشکان، ماماها و پرستاران، بی‌صدا اما پیوسته، سنگر حیات و خدمت به مردم را پاس می‌دارند.

براساس این گزارش، مجموع شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی ۱۱۹ نفر است که از این تعداد ۳۸ نفر از شهدای مظلوم استان، غیرنظامی کارگر، معلم، کسبه و دانش‌آموز هستند.

سه کودک نیز در آذربایجان شرقی شهید شدند.

انتهای پیام/