ادامه نظارت بر بازار در ایام پایانی سال/ سلامت مواد غذایی در اولویت است

به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، در تشریح اقدامات اخیر نظارتی بر بازار استان اظهار داشت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان اتاق اصناف و بهداشت، یک واحد صنفی عرضه‌کننده مواد غذایی در شهرستان فردیس به‌علت فروش مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته پلمب و مواد غذایی با نظر بازرس بهداشت معدوم شد.

وی افزود: این گشت مشترک در راستای امنیت غذایی واطمینان از سلامت مواد غذایی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی و اجرا می شود.

رزاقی در خصوص وضعیت نظارت بر بازار در ایام پایانی سال گفت: نظارت بر بازار در ایام پایانی سال به‌صورت ویژه در حال انجام است. هدف ما، آرامش بازار و اطمینان از سلامت کالاهای عرضه‌شده به شهروندان است.

وی افزود: گزارش‌های مردمی نیز در این زمینه بسیار کمک‌کننده بوده و خوشبختانه شهروندان در این زمینه همکاری لازم را دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در خصوص شیوه نظارت‌ها گفت: بازدیدهای سرزده از فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار و سایر عرضه کندگان کالا و خدمات به‌صورت مستمر در حال انجام است.و این رویکرد موجب پیشگیری از وقوع تخلفات می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پایان تأکید کرد: در این ایام نظارت‌ها تشدید شده و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی افزود: هدف ما حفظ سلامت مصرف‌کننده و اطمینان از دسترسی آسان به کالای سالم با قیمت مناسب است.

