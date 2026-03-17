مدیرکل تعزیرات البرز خبر داد:
ادامه نظارت بر بازار در ایام پایانی سال/ سلامت مواد غذایی در اولویت است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از پلمب یک واحد صنفی عرضهکننده مواد غذایی در شهرستان فردیس خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، در تشریح اقدامات اخیر نظارتی بر بازار استان اظهار داشت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان اتاق اصناف و بهداشت، یک واحد صنفی عرضهکننده مواد غذایی در شهرستان فردیس بهعلت فروش مواد غذایی تاریخمصرفگذشته پلمب و مواد غذایی با نظر بازرس بهداشت معدوم شد.
وی افزود: این گشت مشترک در راستای امنیت غذایی واطمینان از سلامت مواد غذایی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان طراحی و اجرا می شود.
رزاقی در خصوص وضعیت نظارت بر بازار در ایام پایانی سال گفت: نظارت بر بازار در ایام پایانی سال بهصورت ویژه در حال انجام است. هدف ما، آرامش بازار و اطمینان از سلامت کالاهای عرضهشده به شهروندان است.
وی افزود: گزارشهای مردمی نیز در این زمینه بسیار کمککننده بوده و خوشبختانه شهروندان در این زمینه همکاری لازم را دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در خصوص شیوه نظارتها گفت: بازدیدهای سرزده از فروشگاهها و میادین میوه و ترهبار و سایر عرضه کندگان کالا و خدمات بهصورت مستمر در حال انجام است.و این رویکرد موجب پیشگیری از وقوع تخلفات میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پایان تأکید کرد: در این ایام نظارتها تشدید شده و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی افزود: هدف ما حفظ سلامت مصرفکننده و اطمینان از دسترسی آسان به کالای سالم با قیمت مناسب است.