پایان سرشماری علفخواران فارس با سرشماری آهوان پارک بمو و گوزن زرد

به گزارش ایلنا، این پایش میدانی با همکاری کارشناسان و محیط‌بانان طی دو روز متوالی انجام شد و برآورد دقیقی از جمعیت این دو گونه شاخص استان به دست آمد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، نتایج سرشماری امسال نشان می‌دهد جمعیت آهو در پارک ملی بمو نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

لیلا تاج‌گردون، افزود: جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر ارسنجان نیز از ظرفیت زیستگاه خود عبور کرده و به منظور تعدیل جمعیت و حفظ پایداری اکولوژیکی منطقه، برنامه انتقال بخشی از جمعیت این گونه ارزشمند به سایر زیستگاه‌های کشور در سال آینده در دست اقدام خواهد بود.

تاج‌گردون با تأکید بر نقش موثر اقدامات حفاظتی و مشارکت محیط‌بانان گفت:افزایش جمعیت گونه‌های شاخص نتیجه تداوم پایش میدانی و مدیریت منابع آبی و کنترل عوامل تهدیدکننده حیات وحش است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط ناشی از رخداد جنگ، پایش و حفاظت از حیات وحش در مناطق چهارگانه و زیستگاه‌های آزاد استان با جدیت و با همت محیط‌بانان ادامه دارد.

انتهای پیام/