به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «علی محمودیان» اظهار کرد: طرح توزیع اقلام اساسی با هدف ثبات بازار در روزهای پایانی سال آغاز شده و در حال حاضر ۲ تن مرغ منجمد با نرخ مصوب ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سه بخش «مرکزی»، «منجوان» و «گرمادوز» توزیع شده است.

وی با اشاره به عرضه مستمر و روزانه ۲.۵ تن مرغ گرم در سطح شهرستان، افزود: در خصوص میوه پایان سال نیز، توزیع پنج تن سیب با قیمت یک میلیون و ۱۵۰ هزار ریال و پنج تن پرتقال با قیمت ۷۰۰ هزار ریال در پایگاه‌های شهرهای «خمارلو»، «لاریجان» و «عاشقلو» عملیاتی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین خاطرنشان کرد: در صورت افزایش تقاضا، اقلام مورد نیاز به سرعت جایگزین و تامین می‌شود؛ لذا شهروندان اطمینان داشته باشند که بازار در آرامش کامل قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

