مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی:

آموزش بیش از ۵۵۰۰ نفر در دوره آموزشی «آمادگی عمومی و اقدامات ایمنی در شرایط جنگی»

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی؛همزمان با جنگ رمضان،دوره آموزشی «آمادگی عمومی و اقدامات ایمنی در شرایط جنگی» در سطح استان برگزار شد و ۵۵۸۳ نفر از شهروندان در ۱۲۹ مسجد و خانه هلال استان، آموزش‌های لازم برای مواجهه با شرایط جنگی و حوادث را فرا گرفتند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر جودی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات این خبر گفت : همزمان با جنگ رمضان دوره آموزشی «آمادگی عمومی و اقدامات ایمنی در شرایط جنگی»، با هدف ارتقای آمادگی عمومی جامعه برای مواجهه با شرایط بحران و جنگی در مساجد و خانه‌های هلال استان برگزار شد.

جودی ادامه داد: در جریان برگزاری این دوره‌ها، از ۹ اسفند ماه تا ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، ۵۵۸۳ نفر از شهروندان با حضور در دوره‌های آموزشی با مباحث تخصصی مرتبط با شرایط جنگی از جمله نحوه پناهگیری در زمان حملات هوایی، اقدامات ایمنی در زمان انفجار، مدیریت شرایط اضطراری و ارائه کمک‌های اولیه به مصدومان آشنا شدند.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با مشارکت ۱۲۰ مربی و در ۱۲۹ مسجد و خانه هلال برگزار شد و در کنار آموزش‌های حضوری، بالغ بر ۳هزار بروشور آموزشی میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

