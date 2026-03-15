تأکید استاندار خوزستان بر لزوم فعالیت صددرصدی بانکهای استان
استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم فعالیت صددرصدی بانکها برای تسهیل امور مردم گفت: تمامی بانکها موظفند با حضور کامل و فعال، خدمات خود را به شهروندان ارایه دهند تا هیچگونه خللی در معیشت مردم ایجاد نشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری استان با تاکید بر لزوم هماهنگی و انسجام کامل میان دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی، بر تشدید نظارت بر بازار و داروخانهها تاکید و بیان کرد: ضرورت دارد تا با همافزایی و ارایه راهکارهای موثر، چالشها و مشکلات موجود در بخشهای مختلف استان مرتفع شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاهها در شرایط حساس کنونی افزود: باید نظارتها بر بازار، قیمت کالاهای اساسی همچون تخممرغ، مرغ و آرد و همچنین کارکرد سازمانها، ادارات و شهرداریها تشدید شود.
موالیزاده در خصوص حوزه سلامت و درمان خاطرنشان کرد: نظارت بر داروها، نحوه توزیع آنها در داروخانهها و همچنین فعالیت بیمارستانها باید به صورت دقیق و مستمر مورد پایش قرار گیرد.
وی با اشاره به تشکیل اکیپهای بازرسی ادامه دارد: اکیپهایی برای بررسی دقیق کارکرد ادارات تشکیل میشود تا عملکرد آنها در خدمترسانی به مردم ارزیابی شود.
استاندار خوزستان ارتباط بیشتر مدیران با دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و گفت: مدیران باید ارتباطات خود را با دستگاههای زیرمجموعه افزایش دهند تا هماهنگی لازم برای خدمترسانی مطلوب فراهم شود.
موالیزاده با اشاره به وضعیت شهرستانهای درگیر جنگ ادامه داد: ستاد بحران در شهرستانهایی که مورد اصابت دشمن قرار گرفتند تشکیل و فعال شود.
وی با اشاره به نقش رسانه در اطلاعرسانی شفاف بیان کرد: به تعدادی از خبرنگاران با صدور کارت ویژه و هماهنگی حراست استانداری و تاییدیههای امنیتی، مجوز داده میشود تا در مناطق غیرنظامی که مورد بمباران قرار گرفتند حضور یافته و گزارشهای خود را تهیه کنند.