تأکید استاندار خوزستان بر لزوم فعالیت صددرصدی بانک‌های استان

تأکید استاندار خوزستان بر لزوم فعالیت صددرصدی بانک‌های استان
استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم فعالیت صددرصدی بانک‌ها برای تسهیل امور مردم گفت: تمامی بانک‌ها موظفند با حضور کامل و فعال، خدمات خود را به شهروندان ارایه دهند تا هیچگونه خللی در معیشت مردم ایجاد نشود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری استان با تاکید بر لزوم هماهنگی و انسجام کامل میان دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی، بر تشدید نظارت بر بازار و داروخانه‌ها تاکید و بیان کرد: ضرورت دارد تا با هم‌افزایی و ارایه راهکارهای موثر، چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف استان مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در شرایط حساس کنونی افزود: باید نظارت‌ها بر بازار، قیمت کالاهای اساسی همچون تخم‌مرغ، مرغ و آرد و همچنین کارکرد سازمان‌ها، ادارات و شهرداری‌ها تشدید شود.

موالی‌زاده در خصوص حوزه سلامت و درمان خاطرنشان کرد: نظارت بر داروها، نحوه توزیع آن‌ها در داروخانه‌ها و همچنین فعالیت بیمارستان‌ها باید به صورت دقیق و مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های بازرسی ادامه دارد: اکیپ‌هایی برای بررسی دقیق کارکرد ادارات تشکیل می‌شود تا عملکرد آن‌ها در خدمت‌رسانی به مردم ارزیابی شود.

استاندار خوزستان ارتباط بیشتر مدیران با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: مدیران باید ارتباطات خود را با دستگاه‌های زیرمجموعه افزایش دهند تا هماهنگی لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب فراهم شود.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت شهرستان‌های درگیر جنگ ادامه داد: ستاد بحران در شهرستان‌هایی که مورد اصابت دشمن قرار گرفتند تشکیل و فعال شود.

وی با اشاره به نقش رسانه در اطلاع‌رسانی شفاف بیان کرد: به تعدادی از خبرنگاران با صدور کارت ویژه و هماهنگی حراست استانداری و تاییدیه‌های امنیتی، مجوز داده می‌شود تا در مناطق غیرنظامی که مورد بمباران قرار گرفتند حضور یافته و گزارش‌های خود را تهیه کنند.

 

 

