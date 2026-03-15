به گزارش ایلنا، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، سعید تقی‌زاده به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان فارس معرفی و از زحمات علی حیدری سرپرست پیشین این اداره کل تقدیر شد.

در این مراسم، فردوسی، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سوابق مدیریتی و تجربیات تقی‌زاده، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی فارس و اجرای کامل سیاست‌ها و راهبرد‌های وزارت اقتصاد در استان تأکید کرد.

همچنین گودرزی، معاون امور اقتصادی استاندار فارس با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و گرامیداشت یاد فرماندهان و شهدای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر نقش مهم اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی استان تأکید و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی فارس تأکید کرد. بر اساس این گزارش، تقی‌زاده که پیش از این معاون مدیرکل و رئیس خزانه معین فارس بوده، از نیرو‌های بومی و از بدنه وزارت اقتصاد با بیش از 23 سال سابقه خدمت در ستاد وزارتخانه و اداره کل استان است. اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اقتصاد در چارچوب راهبرد‌های کلان، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل ورود سرمایه به استان، تمرکز بر روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های پیشران، نظارت بر اموال و دارایی‌های دولت و اجرای صحیح بودجه، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تقویت انسجام درون‌سازمانی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ای مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی فارس اعلام شده است.

