معاون استاندار بوشهر: صادرات نفت از جزیره خارگ روند عادی دارد

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز شنبه افزود: هم اینک روند صادرات ، واردات و فعالیت شرکت های مستقر در این جزیره جاری است.

وی یادآور شد: همچنین زندگی و فعالیت های روزمره مردم نیز در نظم کامل برقرار است.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: حمله رژیم صهونیستی - امریکایی هیچ گونه خسارت جانی به افراد نظامی، نیروی انسانی شاغل در شرکت ها و ساکنان جزیره خارگ وارد نکرده است.

