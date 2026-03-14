معاون استاندار بوشهر: صادرات نفت از جزیره خارگ روند عادی دارد
کد خبر : 1762127
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: به رغم حمله ددمنشانه رژیم صهیونی - امریکایی در بامداد روز شنبه به جزیره خارگ از توابع شهرستان بوشهر فعالیت شرکت های نفتی در این پایانه صادراتی روند عادی دارد.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز شنبه افزود: هم اینک روند صادرات ، واردات و فعالیت شرکت های مستقر در این جزیره جاری است.
وی یادآور شد: همچنین زندگی و فعالیت های روزمره مردم نیز در نظم کامل برقرار است.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: حمله رژیم صهونیستی - امریکایی هیچ گونه خسارت جانی به افراد نظامی، نیروی انسانی شاغل در شرکت ها و ساکنان جزیره خارگ وارد نکرده است.