۶  شهید در حمله به منزل مسکونی در ایوان؛ طفل ۶ ماهه هم قربانی شد

به گزارش ایلنا از ایلام تاج الدین صالحیان گفت: صبح امروز رژیم جنایتکار و تروریستی آمریکا و صهیونیست‌ها به یک منزل مسکونی در ایوان حمله کردند، این حمله باعث انفجار شدید در شهر ایوان و تخریب یک ساختمان مسکونی شد.

وی افزود: در این حادثه شش نفر از اعضای یک خانواده که در این ساختمان سکونت داشتند من جمله یک کودک شش ماهه به شهادت رسیدند.

