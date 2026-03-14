معاون سیاسی استاندار ایلام:
۶ شهید در حمله به منزل مسکونی در ایوان؛ طفل ۶ ماهه هم قربانی شد
معاون استاندار ایلام از شهادت ۶ هم وطن ایوانی در بمباران رژیم اسراییل و آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام تاج الدین صالحیان گفت: صبح امروز رژیم جنایتکار و تروریستی آمریکا و صهیونیستها به یک منزل مسکونی در ایوان حمله کردند، این حمله باعث انفجار شدید در شهر ایوان و تخریب یک ساختمان مسکونی شد.
وی افزود: در این حادثه شش نفر از اعضای یک خانواده که در این ساختمان سکونت داشتند من جمله یک کودک شش ماهه به شهادت رسیدند.