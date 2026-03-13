خسارت ۱۵ کارخانه در حمله دشمن به شهرک صنعتی همدان/ تخریب یک انبار ذخیره دارو و شیر خشک

به گزارش ایلنا، مصطفی حقیقی روز جمعه افزود: در این حادثه تروریستی انبار دارویی یکی از مراکز ذخیره و توزیع داروهای بیماران مبتلا به ام‌اس و سایر بیماری‌های خاص و شیرخشک بر اثر اصابت موشک‌های دشمن، به صورت کامل دچار حریق شد و محتویات آن سوخت.

وی افزود: این اقدام ددمنشانه بار دیگر نشان داد دشمنان ملت ایران، سلامت و جان مردم شریف ایران اسلامی را با انهدام زیرساخت‌های اقتصادی،دارویی و غذایی هدف گرفته اند.

وی عنوان کرد: در این حمله ددمنشانه همچنین حدود ۱۵ واحد تولیدی دچار خسارت شدند، ضمن اینکه بخش‌هایی از شبکه برق و تأسیسات زیربنایی شهرک نیز دچار آسیب شدند که بلافاصله با همت خادمان ملت در دستگاه‌های زیرساختی و امدادی مشکلات در حال برطرف شدن است.

حقیقی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی نمی گذاریم حوادث این چنینی که ذات مشخص دشمن ناجوانمرد ماست خللی در فعالیت واحدهای تولیدی و معیشت و سلامت مردم ایجاد کند.