خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت ۱۵ کارخانه در حمله دشمن به شهرک صنعتی همدان/ تخریب یک انبار ذخیره دارو و شیر خشک

کد خبر : 1761872
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان گفت: در پی حمله ددمنشانه و غیرانسانی ائتلاف تروریستی صهیونیستی - آمریکایی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، شهرک صنعتی بوعلی همدان بامداد روز جمعه ۲۲ اسفند ماه هدف اصابت قرار گرفت و در نتیجه آن، یک انبار ذخیره دارو بیماران خاص و شیرخشک به‌طور کامل تخریب شد و همچنین به ۱۵ واحد تولیدی دیگر خسارت وارد آمد.

به گزارش ایلنا، مصطفی حقیقی روز جمعه افزود: در این حادثه تروریستی انبار دارویی یکی از مراکز ذخیره و توزیع داروهای بیماران مبتلا به ام‌اس و سایر بیماری‌های خاص و شیرخشک بر اثر اصابت موشک‌های دشمن، به صورت کامل دچار حریق شد و محتویات آن سوخت.

وی افزود: این اقدام ددمنشانه بار دیگر نشان داد دشمنان ملت ایران، سلامت و جان مردم شریف ایران اسلامی را با انهدام زیرساخت‌های اقتصادی،دارویی و غذایی هدف گرفته اند.

وی عنوان کرد: در این حمله ددمنشانه همچنین حدود ۱۵ واحد تولیدی دچار خسارت شدند، ضمن اینکه بخش‌هایی از شبکه برق و تأسیسات زیربنایی شهرک نیز دچار آسیب شدند که بلافاصله با همت خادمان ملت در دستگاه‌های زیرساختی و امدادی مشکلات در حال برطرف شدن است.

حقیقی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی نمی گذاریم حوادث این چنینی که ذات مشخص دشمن ناجوانمرد ماست خللی در فعالیت واحدهای تولیدی و معیشت و سلامت مردم ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل