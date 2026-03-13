خسارت ۱۵ کارخانه در حمله دشمن به شهرک صنعتی همدان/ تخریب یک انبار ذخیره دارو و شیر خشک
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: در پی حمله ددمنشانه و غیرانسانی ائتلاف تروریستی صهیونیستی - آمریکایی به زیرساختهای اقتصادی کشور، شهرک صنعتی بوعلی همدان بامداد روز جمعه ۲۲ اسفند ماه هدف اصابت قرار گرفت و در نتیجه آن، یک انبار ذخیره دارو بیماران خاص و شیرخشک بهطور کامل تخریب شد و همچنین به ۱۵ واحد تولیدی دیگر خسارت وارد آمد.
به گزارش ایلنا، مصطفی حقیقی روز جمعه افزود: در این حادثه تروریستی انبار دارویی یکی از مراکز ذخیره و توزیع داروهای بیماران مبتلا به اماس و سایر بیماریهای خاص و شیرخشک بر اثر اصابت موشکهای دشمن، به صورت کامل دچار حریق شد و محتویات آن سوخت.
وی افزود: این اقدام ددمنشانه بار دیگر نشان داد دشمنان ملت ایران، سلامت و جان مردم شریف ایران اسلامی را با انهدام زیرساختهای اقتصادی،دارویی و غذایی هدف گرفته اند.
وی عنوان کرد: در این حمله ددمنشانه همچنین حدود ۱۵ واحد تولیدی دچار خسارت شدند، ضمن اینکه بخشهایی از شبکه برق و تأسیسات زیربنایی شهرک نیز دچار آسیب شدند که بلافاصله با همت خادمان ملت در دستگاههای زیرساختی و امدادی مشکلات در حال برطرف شدن است.
حقیقی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی نمی گذاریم حوادث این چنینی که ذات مشخص دشمن ناجوانمرد ماست خللی در فعالیت واحدهای تولیدی و معیشت و سلامت مردم ایجاد کند.