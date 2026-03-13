شهادت کارگر شهرداری منطقه 6 تبریز در حمله صهیونیستی

به گزارش ایلنا، در پی حمله ظهر امروز امریکایی – اسرائیلی به منطقه غرب تبریز، انفجار شدیدی در محل کارگاه امانی شهرداری منطقه 6 رخ داده و یکی از کارکنان خدوم شهرداری بنام (خلیل باستانی) شهید و تعدادی از کارکنان شهرداری و اهالی و ساکنان این محدوده مجروح شدند.

این حمله پیش از ظهر امروز حوالی ساعت ۱۳ در محل کارگاه امانی شهرداری منطقه 6 در مسیر جاده سنتو رخ داده و در پی این حادثه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای از شهروندان تبریزی خواست تا از تردد در جاده سنتو خودداری کنند.

در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است: با توجه به مورد اصابت قرار گرفتن منطقه سنتو؛ به منظور جلوگیری از ترافیک و ازدحام، از مردم عزیز می‌خواهیم، در مسیر سه‌راهی فرودگاه به راه‌آهن و بالعکس تردد نکنند و از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

