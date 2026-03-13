اجرای طرح خرید تضمینی مرغ گرم در آذربایجان شرقی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: طرح خرید تضمینی مرغ گرم به قیمت هر کیلوگرم ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال از سوی اداره کل پشتیبانی امور دام استان اجرا می شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران با درخواست از مرغداران استان برای استفاده از شرایط مطلوب این طرح در راستای تولید گوشت مرغ قراردادی، افزود: مرغداران و واحدهای تولیدی استان از شرایط حمایتی جدید اداره کل پشتیبانی امور دام برای عقد قرارداد تولید گوشت مرغ نهایت بهره را ببرند.

وی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های جدید، اداره کل پشتیبانی امور دام استان خرید گوشت مرغ را به صورت گرم و درب کشتارگاه با قیمت تضمینی مذکور برای هر کیلوگرم انجام می‌دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات این طرح، حذف الزامات قبلی برای انجماد و بسته‌بندی محصول توسط مرغداران است که هزینه‌های قابل توجهی را به آنان تحمیل می‌کرد.

شفیعی، ادامه داد: حذف مراحل انجماد و بسته‌بندی نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید برای مرغداران می‌شود، بلکه این صرفه‌جویی به صورت مستقیم به عنوان ارزش افزوده به قیمت خرید محصول اضافه خواهد شد و این اقدام به معنای افزایش سودآوری و تامین بیشتر منافع اقتصادی تولیدکنندگان است.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در تمامی شهرستان‌های استان، با همکاری و هماهنگی نزدیک با نمایندگان اداره کل پشتیبانی امور دام استان و تعاونی های شهرستانی و اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی استان نسبت به تبیین دقیق جزئیات و مزایای این طرح برای تمامی مرغداران اقدام کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: هدف نهایی این سازمان به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای تداوم چرخه تولید، افزایش جوجه‌ریزی و تضمین ثبات در تامین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور است.

شفیعی، افزود: این شرایط استثنایی، فرصتی ارزشمند برای رونق بخش مرغداری و افزایش انگیزه تولیدکنندگان است و از همه مرغداران می‌خواهیم با عقد قرارداد در این شرایط، در این حرکت مثبت ملی مشارکت فعال داشته باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
