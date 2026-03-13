اجرای طرح خرید تضمینی مرغ گرم در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران با درخواست از مرغداران استان برای استفاده از شرایط مطلوب این طرح در راستای تولید گوشت مرغ قراردادی، افزود: مرغداران و واحدهای تولیدی استان از شرایط حمایتی جدید اداره کل پشتیبانی امور دام برای عقد قرارداد تولید گوشت مرغ نهایت بهره را ببرند.

وی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های جدید، اداره کل پشتیبانی امور دام استان خرید گوشت مرغ را به صورت گرم و درب کشتارگاه با قیمت تضمینی مذکور برای هر کیلوگرم انجام می‌دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات این طرح، حذف الزامات قبلی برای انجماد و بسته‌بندی محصول توسط مرغداران است که هزینه‌های قابل توجهی را به آنان تحمیل می‌کرد.

شفیعی، ادامه داد: حذف مراحل انجماد و بسته‌بندی نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید برای مرغداران می‌شود، بلکه این صرفه‌جویی به صورت مستقیم به عنوان ارزش افزوده به قیمت خرید محصول اضافه خواهد شد و این اقدام به معنای افزایش سودآوری و تامین بیشتر منافع اقتصادی تولیدکنندگان است.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در تمامی شهرستان‌های استان، با همکاری و هماهنگی نزدیک با نمایندگان اداره کل پشتیبانی امور دام استان و تعاونی های شهرستانی و اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی استان نسبت به تبیین دقیق جزئیات و مزایای این طرح برای تمامی مرغداران اقدام کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: هدف نهایی این سازمان به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای تداوم چرخه تولید، افزایش جوجه‌ریزی و تضمین ثبات در تامین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور است.

شفیعی، افزود: این شرایط استثنایی، فرصتی ارزشمند برای رونق بخش مرغداری و افزایش انگیزه تولیدکنندگان است و از همه مرغداران می‌خواهیم با عقد قرارداد در این شرایط، در این حرکت مثبت ملی مشارکت فعال داشته باشند.

