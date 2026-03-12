تجمع جامعه پزشکی اصفهان در محکومیت تجاوز به ایران و هدف قرار دادن مراکز درمانی

به گزارش ایلنا از اصفهان، جمعی از پزشکان، پرستاران، کارکنان درمانی و فعالان حوزه سلامت استان اصفهان عصر پنجشنبه ۲۱ اسفند با حضور در مقابل مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید اصفهان با هدف اعلام همبستگی جامعه پزشکی استان در خوانخواهی رهبر شهید سید علی خامنه ای (ره) و اعتراض به تجاوز دشمن و قدردانی از تلاش‌های کادر درمان تجمع کردند.

جامعه پزشکی استان اصفهان همچنین، هدف قرار دادن مراکز درمانی و آسیب دیدن بخش‌هایی از بیمارستان خورشید را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که با حضور گسترده کادر بهداشت و درمان استان اصفهان و با پوشش روپوش سفید همراه بود با سر دادن شعارهایی بر ضرورت صیانت از مراکز درمانی و امنیت کادر سلامت تأکید کردند.

در پی حمله عصر دوشنبه ۱۸ اسفندماه به نزدیکی استانداری اصفهان، موج انفجار موجب آسیب دیدن بخش‌هایی از بیمارستان خورشید شد که به‌دنبال آن برای حفظ ایمنی بیماران، تعدادی از بیماران این مرکز درمانی با استفاده از آمبولانس و اتوبوس آمبولانس فوریت‌های پزشکی به دیگر مراکز درمانی شهر منتقل شدند.

این مرکز بهداشتی با تلاش تیم مدیریت و کارکنان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی مشکلات ایجاد شده را برطرف و کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه، ظهر روز ۱۹ اسفند، دوباره آماده ارائه خدمات درمانی و پذیرش بیماران شد.

همچنین با توجه به اهمیت حیاتی بیماران دیالیزی، بخش دیالیز این مرکز در اولویت بازگشایی قرار گرفت و نخستین بخشی بود که فعالیت خود را از سر گرفت.

شرکت‌کنندگان در تجمع امروز با اشاره به نقش حیاتی مراکز درمانی در حفظ سلامت جامعه، بر حمایت از کادر درمان و تداوم ارائه خدمات درمانی به بیماران تأکید کردند و خواستار احترام به مراکز درمانی در هر شرایطی شدند.

انتهای پیام/