رئیس پلیس راهور استان اعلام کرد؛

اجرای محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز قدس در شیراز

رئیس پلیس راهور استان فارس اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود، نسبت به اعمال محدودیت های آمد و شدی راهپیمایی روز جهانی قدس برای کلیه وسایل نقلیه در مسیر های اعلامی اقدام خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کوروش کریمی گفت: به همین منظور توقف وسایل نقلیه در خیابان های زند شرقی، پیروزی، ۹ دی و حضرتی از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه تا پایان مراسم ممنوع می باشد. 

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: تمامی معابر و منشعبات منتهی به مسیر حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)  نیز از ساعت ۸ صبح دارای محدودیت و ممنوعیت تردد خواهد بود و به رانندگانی که قصد تردد در هسته مرکزی شهر را دارند، توصیه می شود از مسیر های جایگزین استفاده کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
