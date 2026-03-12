اجرای محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز قدس در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ کوروش کریمی گفت: به همین منظور توقف وسایل نقلیه در خیابان های زند شرقی، پیروزی، ۹ دی و حضرتی از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه تا پایان مراسم ممنوع می باشد.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: تمامی معابر و منشعبات منتهی به مسیر حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) نیز از ساعت ۸ صبح دارای محدودیت و ممنوعیت تردد خواهد بود و به رانندگانی که قصد تردد در هسته مرکزی شهر را دارند، توصیه می شود از مسیر های جایگزین استفاده کنند.

