۸ شهید فارس در جنگ رمضان تشییع و به خاک سپرده شدند

به گزارش ایلنا، در این مراسم پیکر شهیدان سرلشکر محمدصالح اسدی، دانشجوی شهید محمدمهدی (صدرا) نجابت، علمدار اخبارفر، مهدی نیکوکلاه، رضا فتحی، یعقوب خادمی، حمید ذکری و مهرزاد ستوده تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع از میدان شهدای شیراز آغاز شده و به سمت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه یافت و در حرم مطهر نیز آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز بر پیکر آنان نماز اقامه کرد.

این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان و همچنین بانوان شیرازی برگزار شد چرا که همزمان با این مراسم، مراسم بیعت بانوان شیرازی با سومین رهبر انقلاب نیز برگزار شد.

در پایان این مراسم پیکر شهیدان محمدمهدی نیکوکلاه و صدرا نجابت در حرم مطهر شاهچراغ(ع) به خاک سپرده شد و پیکر شهدان محمدصالح اسدی، یعقوب خادمی، رضا فتحی، علمدار اخبارفر و حمید ذاکری در گلزار شهدا و پیکر شهید مهرزاد ستوده نیز در حرم شاه داعی الی الله به خاک سپرده شدند.

