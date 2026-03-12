رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع بیش از 550 تن برنج و شکر در قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، گفت: در راستای سیاستهای دولت برای ثبات بازار و کنترل قیمتها، بیش از 550 تن کالای اساسی شامل برنج و شکر در ایام پایانی سال جاری در سراسر استان قزوین توزیع شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم در تکمیل این خبر گفت: هدف اصلی از این اقدام حفظ آرامش بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و صیانت از سفره خانوارها است.
وی جزئیات توزیع این کالاها را تشریح کرد و گفت: در روزهای اخیر 320 تن برنج هندی از نوع باسماتی، نیمپز و دانهبلند با قیمت مصوب هر کیلوگرم 202,230 تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است. همچنین 236 تن شکر بستهبندی شده با نرخ هر کیلوگرم 85 هزار تومان و شکر فله با قیمت 76هزار و 500 تومان توزیع شده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود: علاوه بر این 10 تن خرما ویژه ماه مبارک رمضان نیز با قیمت هر کیلوگرم 290 هزار تومان از طریق فروشگاههای روستابازار در سطح استان توزیع میشود تا نیاز هماستانیها در این ماه پربرکت نیز تأمین شود.
وی ادامه داد: این اقدام در آستانه سال نو و ماه رمضان، گامی مؤثر در جهت اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمتهای مصوب و متعادل تلقی میشود.