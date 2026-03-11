خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک ساختمان در اسدآباد مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت

کد خبر : 1761278
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: در ساعات اخیر یک ساختمان از شهرستان اسدآباد مورد حمله آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان حمزه امرایی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشت.

به گزارش  ایلنا، تاکنون بدنبال حملات  آمریکایی و صهیونیستی ۴۶ نفر در استان همدان به شهادت رسیده اند.

اسدآباد به مرکزیت شهری به همین نام در شرق استان همدان قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل