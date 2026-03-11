یک ساختمان در اسدآباد مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: در ساعات اخیر یک ساختمان از شهرستان اسدآباد مورد حمله آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان حمزه امرایی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا، تاکنون بدنبال حملات آمریکایی و صهیونیستی ۴۶ نفر در استان همدان به شهادت رسیده اند.
اسدآباد به مرکزیت شهری به همین نام در شرق استان همدان قرار دارد.