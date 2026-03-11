رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

یک کارخانه در قزوین به قاتل ترامپ و نتانیاهو اهدا می‌شود+فیلم

کد خبر : 1761104
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: به نمایندگی از بخش خصوصی یک کارخانه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در استان قزوین را با افتخار در اختیار کسی قرار می‌دهیم که ترامپ و نتانیاهو را در هر کجای دنیا که بود به درک واصل کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان با اشاره به واکنش پارلمان بخش خصوصی استان نسبت به حمله آمریکا و اسرائیل گفت: ترامپ و نتانیاهو دو ملعونی هستند که به کشورمان حمله کردند و باعث همه این اتفاقات بد شدند.

وی اضافه کرد: ما مردمی هستیم که اجازه نمی‌دهیم بیگانه وارد خاک ما شود، چه برسد به اینکه عزیزترین کسان ما از جمله کودکان ما را شهید کند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: به نمایندگی از بخش خصوصی یک کارخانه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در استان قزوین را با افتخار در اختیار کسی قرار می‌دهیم که ترامپ و نتانیاهو را در هر کجای دنیا به درک واصل کند.

عبدیان ادامه داد: امیدواریم بخش خصوصی کشور این‌قدر برای سر این دو ملعون جایزه تعیین کنند که حتی در خانه خودشان از دست زن و بچه‌شان در امان نباشند.

حجم ویدیو: ۴.۳۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۶
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
