رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
یک کارخانه در قزوین به قاتل ترامپ و نتانیاهو اهدا میشود+فیلم
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان با اشاره به واکنش پارلمان بخش خصوصی استان نسبت به حمله آمریکا و اسرائیل گفت: ترامپ و نتانیاهو دو ملعونی هستند که به کشورمان حمله کردند و باعث همه این اتفاقات بد شدند.
وی اضافه کرد: ما مردمی هستیم که اجازه نمیدهیم بیگانه وارد خاک ما شود، چه برسد به اینکه عزیزترین کسان ما از جمله کودکان ما را شهید کند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: به نمایندگی از بخش خصوصی یک کارخانه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در استان قزوین را با افتخار در اختیار کسی قرار میدهیم که ترامپ و نتانیاهو را در هر کجای دنیا به درک واصل کند.
عبدیان ادامه داد: امیدواریم بخش خصوصی کشور اینقدر برای سر این دو ملعون جایزه تعیین کنند که حتی در خانه خودشان از دست زن و بچهشان در امان نباشند.