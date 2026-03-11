معاون استاندار خبرداد:

وفور کالا های اساسی در بازار و آمادگی دستگاه ها خدمات رسان گلستان

وفور کالا های اساسی در بازار و آمادگی دستگاه ها خدمات رسان گلستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از وفور کالا های اساسی در بازار گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه کارگروه آرد و نان استان که بصورت وبیناری با حضور فرماندارن برگزار شد از تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌های استان خبر داد و تأکید کرد: افزایش سهمیه آرد با هدف جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و تأمین رضایت مردم انجام شده است.

 معاون اقتصادی استاندار گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی، کیفیت نان در بسیاری از مناطق نسبت به گذشته بهتر شده و این روند باید با استمرار آموزش و نظارت ادامه یابد تا کیفیت نان بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

 وی تأکید کرد: در شرایط فعلی هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم شود باید مدیریت شود و دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم به کار گیرند. فرمانداران نیز باید نظارت‌ها را تشدید کرده و با متخلفان برخورد کنند.

 کیان‌مهر در پایان با اشاره به موضوع قیمت نان تصریح کرد: تعیین قیمت نان در اختیار استان نیست و نرخ‌ها در سطح ملی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ فرمانداری مجاز به افزایش قیمت نان نیست.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
