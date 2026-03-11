وفور کالا های اساسی در بازار و آمادگی دستگاه ها خدمات رسان گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه کارگروه آرد و نان استان که بصورت وبیناری با حضور فرماندارن برگزار شد از تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌های استان خبر داد و تأکید کرد: افزایش سهمیه آرد با هدف جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و تأمین رضایت مردم انجام شده است.

معاون اقتصادی استاندار گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی، کیفیت نان در بسیاری از مناطق نسبت به گذشته بهتر شده و این روند باید با استمرار آموزش و نظارت ادامه یابد تا کیفیت نان بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم شود باید مدیریت شود و دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم به کار گیرند. فرمانداران نیز باید نظارت‌ها را تشدید کرده و با متخلفان برخورد کنند.

کیان‌مهر در پایان با اشاره به موضوع قیمت نان تصریح کرد: تعیین قیمت نان در اختیار استان نیست و نرخ‌ها در سطح ملی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ فرمانداری مجاز به افزایش قیمت نان نیست.

