کلانتری ۱۱ و پلیس راه عجب شیر مورد حمله هوایی قرار گرفته است
فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر گفت: کلانتری ۱۱ و پلیس راه عجب شیر مورد حمله دشمنان آمریکایی-اسرائیلی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ ستار داداشی عصر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌های این شهر گفت: در حمله خبیثانه دشمن به ساختمان کلانتری ۱۱ و پلیس راهور شهرستان باتوجه به تدابیری که از قبل اتخاذ شده بود الحمدالله هیچ گونه خسارت جانی نداشته است.

وی افزود: لازم‌به ذکر است با توجه به حضور تعداد زیادی سرباز از منطقه ما در پادگان عجب‌شیر، خبر نادرست حمله به پادگان ارتش عجب شیر که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، موجب نگرانی برخی از شهروندان گردید.

