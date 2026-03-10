معاون استانداری البرز:

حمله به شهرک وحدت فردیس ۳ شهید و ۳۳ مجروح بر جای گذاشت

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز با اشاره به اینکه حمله به شهرک وحدت فردیس ۳ شهید و ۳۳ مجروح بر جای گذاشت، گفت که روند ارزیابی خسارت منازل مسکونی و وسایل شخصی احصا شد.

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار البرز با اعلام این خبر گفت: این حادثه شامگاه روز گذشته در محدوده یک خیابان در شهرک وحدت فردیس رخ داد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر شهید و ۳۳ نفر مجروح شدند که از این تعداد، ۸ نفر در بیمارستان بستری هستند و مابقی پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی، ترخیص شده‌اند.

سیف با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی و انتظامی در محل تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی در محل حاضر شدند و کمک‌های اولیه و انتقال مصدومان انجام گرفت. بررسی‌های ارزیابی خسارات حادثه در دست انجام است.

معاون استاندار البرز خاطرنشان کرد: به دستور استاندار، ستاد مدیریت بحران استان به همراه فرمانداری شهرستان فردیس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای برآورد خسارات وارده و ارائه کمک‌های ضروری به آسیب‌دیدگان، در محل حاضر شده‌اند. اقدامات لازم برای ساماندهی و جبران خسارت به آسیب‌دیدگان به سرعت در حال پیگیری است.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان می‌توانند خسارات منازل مسکونی و وسایل نقلیه خود را به فرمانداری شهرستان‌های مربوطه، اداره کل بنیاد مسکن و ناظرین حاضر در محل حادثه گزارش کنند تا ارزیابی انجام شد.

