معاون استانداری البرز:
حمله به شهرک وحدت فردیس ۳ شهید و ۳۳ مجروح بر جای گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز با اشاره به اینکه حمله به شهرک وحدت فردیس ۳ شهید و ۳۳ مجروح بر جای گذاشت، گفت که روند ارزیابی خسارت منازل مسکونی و وسایل شخصی احصا شد.
به گزارش ایلنا از البرز، قدرتالله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار البرز با اعلام این خبر گفت: این حادثه شامگاه روز گذشته در محدوده یک خیابان در شهرک وحدت فردیس رخ داد.
وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر شهید و ۳۳ نفر مجروح شدند که از این تعداد، ۸ نفر در بیمارستان بستری هستند و مابقی پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی، ترخیص شدهاند.
سیف با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی و انتظامی در محل تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای امدادی در محل حاضر شدند و کمکهای اولیه و انتقال مصدومان انجام گرفت. بررسیهای ارزیابی خسارات حادثه در دست انجام است.
معاون استاندار البرز خاطرنشان کرد: به دستور استاندار، ستاد مدیریت بحران استان به همراه فرمانداری شهرستان فردیس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای برآورد خسارات وارده و ارائه کمکهای ضروری به آسیبدیدگان، در محل حاضر شدهاند. اقدامات لازم برای ساماندهی و جبران خسارت به آسیبدیدگان به سرعت در حال پیگیری است.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان میتوانند خسارات منازل مسکونی و وسایل نقلیه خود را به فرمانداری شهرستانهای مربوطه، اداره کل بنیاد مسکن و ناظرین حاضر در محل حادثه گزارش کنند تا ارزیابی انجام شد.