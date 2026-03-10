پیکر شهدای جنگ رمضان فردا در اصفهان تشییع می‌شود

سومین کاروان پیکر شهدای جنگ رمضان فردا چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در اصفهان تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم تشییع سومین کاروان پیکر شهدای جنگ رمضان روز چهارشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۱۵ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان مراسم تشییع از میدان فیض آغاز می‌شود و پیکر شهدا پس از بدرقه مردم در مسیر تعیین‌شده به سمت گلستان شهدای اصفهان منتقل خواهد شد.

جزئیات بیشتر تشییع شهدا مجدد اعلام خواهد شد.

