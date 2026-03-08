به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان شامگاه یکشنبه اظهار کرد: جمعیت متاثر از این حادثه ۱۳۰ هزار نفر در ۱۰ نقطه شهری از جمله قاضی آباد، علوی، میدان امام حسین(ع) به سمت خیابان‌های آرش، کوی فلسطین، خیابان وصال، کوی علی آباد و مناطق گلدشت هستند.

وی افزود: خوشبختانه با تمهیداتی که از قبل در بحث پدافند غیرعامل اندیشیده شده مخازن و چاه‌های حفر شده جایگزین، وارد مدار شده‌اند هرچند ممکن است در برخی مناطق، افت فشارهایی وجود داشته باشد اما نیروهای عملیاتی شرکت در تلاش هستند هرچه سریعتر آب پایدار و بدون افت فشار در شبکه جریان یابد.

نوریزدان با اشاره به تخریب ایستگاه پمپاژ و پنج پمپ تامین آب این تاسیسات عنوان کرد:‌ هنوز خسارت ریالی وارد شده به این تاسیسات برآور نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان همچنین با اشاره به افت فشار آب شرب برخی مناطق همچون جلال آل احمد، خاتم الانبیاء، رازی و فارابی‌ها بیان کرد: افت فشار آب این مناطق نیز ناشی از قطع برق مناطق تحت حملات هوایی بوده و هیچ آسیبی به تاسیسات این مناطق وارد نشده است.