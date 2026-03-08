بازگشت بیش از ۳۵۰۰ نفر از حجاج ایرانی از مرز شلمچه به وطن
فرمانده مرزبانی خوزستان با تاکید بر آمادگی مرزبانان استان برای بازگشت زائران بیتاللهالحرام از مرز شلمچه، گفت: تاکنون سه هزار و ۵۸۲ نفر از حجاج ایرانی از طریق این مرز به کشور بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار حجت سفیدپوست عصر امروز یکشنبه از ورود حجاج ایرانی از طریق مرز بینالمللی شلمچه خبر داد.
وی گفت: با توجه به شرایط منطقه و حملات و جنایتهای رژیم صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا، سه هزار و ۵۸۲ نفر از حجاج ایرانی پس از پایان مناسک حج، از طریق هوایی از عربستان به عراق منتقل و سپس از مرز زمینی شلمچه وارد کشور شدند و مورد استقبال مرزبانان هنگ مرزی خرمشهر قرار گرفتند.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای بازگشت زائران بیتاللهالحرام توسط مرزبانان اظهار کرد: در پی شرایط بهوجود آمده در منطقه و به منظور تسهیل و تسریع در بازگشت حجاج کشورمان، برنامهریزیهای لازم برای ورود آنان از طریق مرز زمینی و بینالمللی شلمچه انجام شد.
سردار سفیدپوست افزود: بر همین اساس، حجاج ایرانی پس از اتمام مناسک حج، از طریق پرواز از عربستان به عراق منتقل شده سپس از مرز زمینی شلمچه وارد کشور شدند.
فرمانده مرزبانی خوزستان ادامه داد: مرزبانان هنگ مرزی خرمشهر با آمادگی کامل و با دود کردن اسپند و اتخاذ تدابیر امنیتی و خدماتی لازم، از این زائران استقبال کرده و روند ورود آنان به کشور با نظم و آرامش کامل انجام شد.
سردار سفیدپوست با تأکید بر آمادگی کامل مرزبانان استان خوزستان تا بازگشت آخرین حجاج به کشور اضافه کرد: مرزبانان غیور خوزستان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، امنیت مرزهای این خطه از کشور را تامین کرده و در کنار انجام ماموریتهای ذاتی خود، خدمترسانی به هموطنان و زائران سرزمین وحی را نیز با افتخار انجام میدهند.
وی در پایان از همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف در تسهیل روند بازگشت حجاج قدردانی کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجام شده، ورود حجاج از مرز شلمچه در امنیت کامل و بدون مشکل در حال انجام است.