خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکر ۲ شهید در نهاوند تشییع شد

کد خبر : 1760036
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر مطهر شهیدان "امیررضا شیراوند" و "یاسر خویشوند" که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، در نهاوند تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع ۲ شهید نهاوندی که در حملات آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، با حضور مسوولان، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در این شهرستان برگزار شد.

پیکر پاک این ۲ شهید بر روی دستان مردم شهیدپرور نهاوند تشییع و پس از اقامه نماز، شهید "امیررضا شیراوند" در روستای گیل‌آباد و شهید "یاسر خویشوند" در روستای رزینی به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، تاکنون بدنبال حملات  آمریکایی و صهیونیستی ۴۶ نفر در استان همدان به شهادت رسیده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل