پیکر ۲ شهید در نهاوند تشییع شد
پیکر مطهر شهیدان "امیررضا شیراوند" و "یاسر خویشوند" که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، در نهاوند تشییع و به خاک سپرده شدند.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع ۲ شهید نهاوندی که در حملات آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، با حضور مسوولان، اقشار مختلف مردم و خانوادههای شهدا در این شهرستان برگزار شد.
پیکر پاک این ۲ شهید بر روی دستان مردم شهیدپرور نهاوند تشییع و پس از اقامه نماز، شهید "امیررضا شیراوند" در روستای گیلآباد و شهید "یاسر خویشوند" در روستای رزینی به خاک سپرده شدند.
به گزارش ایلنا، تاکنون بدنبال حملات آمریکایی و صهیونیستی ۴۶ نفر در استان همدان به شهادت رسیدهاند.