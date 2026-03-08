پیکر ۲ شهید در نهاوند تشییع شد

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع ۲ شهید نهاوندی که در حملات آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، با حضور مسوولان، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در این شهرستان برگزار شد.

پیکر پاک این ۲ شهید بر روی دستان مردم شهیدپرور نهاوند تشییع و پس از اقامه نماز، شهید "امیررضا شیراوند" در روستای گیل‌آباد و شهید "یاسر خویشوند" در روستای رزینی به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، تاکنون بدنبال حملات آمریکایی و صهیونیستی ۴۶ نفر در استان همدان به شهادت رسیده‌اند.

