شهادت ۱۰ کارگر و آسیب به ۴ واحد تولیدی صنعتی در آذربایجان غربی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از آسیب چهار واحد تولیدی صنعتی در استان خبر داد و گفت: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی ۲۰کارگر شهید و مجروح شدند

به گزارش ایلنا، سخاوت خیرخواه بیان کرد: از تعداد چهر واحد آسیب دیده سه مورد، واحد راکد و در حال احیا بودند و یک واحد تولیدی در حال فعالیت بود.

وی با بیان اینکه در سه واحد راکد در حال احیا که دو واحد آن مربوط به فولاد بود هیچ گونه تلفات انسانی نداشت افزود: در واحد تولیدی آرد نقده متاسفانه تلفات جانی داشتیم.

مدیرکل صنعت، معدن‌و تجارت آذربایجان غربی گفت: در این واحد صنعتی ۱۰ نفر از کارگران این مجموعه شهید و ۱۰ نفر نیز مجروح شده اند.

خیرخواه اضافه کرد: در این حملات برخی واحدهای صنفی نیز آسیب دیده اند که خسارت های وارده از طریق کارشناسان و اتحادیه ها در دست ارزیابی و برآورد است.

 

اخبار مرتبط
