به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی افزود: نگرانی در خصوص کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز وجود ندارد و تمهیدات لازم برای تأمین این موارد با در نظر گرفتن افزایش جمعیت استان مرکزی در نظر گرفته شده است. قیمت اقلام نیز به صورت مستمر بازرسی و در صورت افزایش قیمت غیرمعقول به سرعت رسیدگی می‌شود.

وی به ساماندهی خریدهای هیجانی مردم اشاره کرده و ادامه داد: تشکیل صف‌های طولانی نانوایی و پمپ بنزین تنها در همان چند ساعت نخست بود. در این راستا با تمهیدات لازم و آمادگی‌هایی که از گذشته در نظر گرفته شده بود خدمت‌رسانی‌ها به موقع انجام شد و در این راستا وضعیت خرید از سوی مردم به حالت نرمال برگشت.

استاندار مرکزی به افزایش جمعیت شهرها و روستاهای این استان به دلیل شرایط جنگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: جمعیت شهرها و به ویژه روستاهای استان مرکزی از روز نخست آغاز جنگ افزایش یافت و همین مسئله باعث افزایش تقاضا در خصوص برخی کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز به ویژه نان و سوخت شد.

