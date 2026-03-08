سامانه ۱۱۰ در آذربایجان شرقی فعال است
فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اطلاعیه ای مبنی بر فعال بودن سامانه 110 در این استان صادر کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع شهروندان گرامی در آذربایجان شرقی میرساند در راستای برقراری نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای تأکیدات سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان، با تلاش شبانهروزی متخصصان فنی، مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در کمتر از ۲۴ ساعت مجدداً فعال شده و هماکنون آماده دریافت تماسها و گزارشهای مردمی است.
شایان ذکر است گزارشهای مردمی نقش بیبدیل و کلیدی در شناسایی عوامل نفوذی دشمن و تأمین نظم و امنیت شهروندان دارد.
از اینرو از مردم عزیز درخواست میشود برای حفظ جان هموطنان و ارتقای امنیت کشور، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.