سامانه ۱۱۰ در آذربایجان شرقی فعال است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع شهروندان گرامی در آذربایجان شرقی می‌رساند در راستای برقراری نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای تأکیدات سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان فنی، مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در کمتر از ۲۴ ساعت مجدداً فعال شده و هم‌اکنون آماده دریافت تماس‌ها و گزارش‌های مردمی است.

شایان ذکر است گزارش‌های مردمی نقش بی‌بدیل و کلیدی در شناسایی عوامل نفوذی دشمن و تأمین نظم و امنیت شهروندان دارد.

از این‌رو از مردم عزیز درخواست می‌شود برای حفظ جان هم‌وطنان و ارتقای امنیت کشور، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

