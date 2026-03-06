با حضور جمعی از مردم؛
پیکر خواهران شهید در بویین زهرا تشییع شد
مراسم تشییع پیکر مطهر خواهران شهید جهانشاهلو در جنگ رمضان (حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی) امروز جمعه در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهره شهیدان «فائزه و هانیه جهانشاهلو» با حضور گسترده و انبوه مردم و مسئولان استانی و شهرستانی از مسجد جامع بوئینزهرا به سمت گلزار مطهر این شهر برگزار شد.
پیکر مطهر شهدا بعد از اقامه نماز در گلزار شهدای بوئین زهرا به خاک سپرده شدند.
شهیدان هانیه و فائزه جهانشاهلو ۱۲ اسفند در پی حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در منزل مسکونی خود واقع در مزرعه کشت و صنعت بوئین زهرا به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
همچنین مراسم یادبود این خواهران شهیده از ساعت ۱۴ الی ۱۶، جمعه، ۱۵ اسفندماه در مسجد جامع بوئین زهرا برگزار شد.