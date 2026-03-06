خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور جمعی از مردم؛

پیکر خواهران شهید در بویین زهرا تشییع شد

پیکر خواهران شهید در بویین زهرا تشییع شد
کد خبر : 1759288
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر خواهران شهید جهانشاهلو در جنگ رمضان (حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی) امروز جمعه در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهره شهیدان «فائزه و هانیه جهانشاهلو» با حضور گسترده و انبوه مردم و مسئولان استانی و شهرستانی از مسجد جامع بوئین‌زهرا به سمت گلزار مطهر این شهر برگزار شد.

پیکر مطهر شهدا بعد از اقامه نماز در گلزار شهدای بوئین زهرا به خاک سپرده شدند.

شهیدان هانیه و فائزه جهانشاهلو ۱۲ اسفند در پی حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در منزل مسکونی خود واقع در مزرعه کشت و صنعت بوئین زهرا به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

همچنین مراسم یادبود این خواهران شهیده از ساعت ۱۴ الی ۱۶، جمعه، ۱۵ اسفندماه در مسجد جامع بوئین‌ زهرا ‌برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل