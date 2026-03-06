خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله هوایی به ۴ منطقه مسکونی در مهاباد/شهادت ۲ شهروند مهابادی

کد خبر : 1759207
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان مهاباد از حمله هوایی آمریکایی- صهیونی به ۴ منطقه مسکونی این شهرستان و شهادت دو شهروند خبرداد.

به گزارش ایلنا، محمدصادق امیر عشایری،با اشاره به حمله هوایی صهیونی - آمریکایی به مهاباد اظهار کرد:تاکنون بیش از ۴ نقطه مسکونی این شهرستان مورد حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با وجود حمله هوایی زندگی عادی در شهر جریان دارد، اضافه کرد: در حال حاضر روند امدادرسانی و خدمات رسانی در حال انجام است.

فرماندار مهاباد با اشاره به تخریب ساختمان هلال احمر این شهرستان در پی حمله هوایی ضمن‌ محکومیت حمله و تخریب اماکن امدادی و مسکونی گفت: این اقدام دشمنان نشانه زبونی و عجز رژیم غاصب اسراییل و آمریکای جنایتکار است.

عشایری با اشاره به شهادت دو شهروند مهابادی در پی حمله هوایی به این شهر عنوان کرد: به دلیل تداوم ارزیابی ها آمار دقیق از میزان خسارات و تعداد شهدا و مجروحان فعلا وجود ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل