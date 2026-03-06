حمله هوایی به ۴ منطقه مسکونی در مهاباد/شهادت ۲ شهروند مهابادی

به گزارش ایلنا، محمدصادق امیر عشایری،با اشاره به حمله هوایی صهیونی - آمریکایی به مهاباد اظهار کرد:تاکنون بیش از ۴ نقطه مسکونی این شهرستان مورد حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با وجود حمله هوایی زندگی عادی در شهر جریان دارد، اضافه کرد: در حال حاضر روند امدادرسانی و خدمات رسانی در حال انجام است.

فرماندار مهاباد با اشاره به تخریب ساختمان هلال احمر این شهرستان در پی حمله هوایی ضمن‌ محکومیت حمله و تخریب اماکن امدادی و مسکونی گفت: این اقدام دشمنان نشانه زبونی و عجز رژیم غاصب اسراییل و آمریکای جنایتکار است.

عشایری با اشاره به شهادت دو شهروند مهابادی در پی حمله هوایی به این شهر عنوان کرد: به دلیل تداوم ارزیابی ها آمار دقیق از میزان خسارات و تعداد شهدا و مجروحان فعلا وجود ندارد.

