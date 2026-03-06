به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار گفت: از همه مسئولین تنظیم بازار استانی و شهرستانی بابت حضور میدانی در بازار و در بین مردم و کنترل بازار تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: آرد مناسبتی بین تمام شهرستان‌ها توزیع شده است و شاهد افزایش ساعات پخت نان و تعداد نانوایی‌های کشیک در سطح استان بودیم تا صفوف نانوایی کنترل شود.

کیان‌مهر گفت: در برخی کالاها شاهد نوسانات قیمت بودیم که با پیگیری‌ها و تمهیدات انجام شده، در حال مدیریت نوسانات قیمتی هستیم.

کیان‌مهر همچنین اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۵ هزار خودرو از استان‌های درگیر جنگ در استان حضور پیدا کرده‌اند که تمهیدات لازم جهت تأمین مایحتاج آن‌ها اندیشیده شده است و در حال خدمت‌رسانی به آن عزیزان می‌باشیم.

معاون اقتصادی استاندار گفت: بانک‌ها می‌بایست طبق روال معمول، پرونده تسهیلاتی که تکمیل شده است را پرداخت نمایند تا خللی در حوزه تامین مالی واحد‌های تولیدی و خدماتی ایجاد نشود.

