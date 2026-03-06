معاون استاندار گلستان:
بانکها طبق روال معمول، پرونده تسهیلاتی که تکمیل شده است را پرداخت کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: بانکها میبایست طبق روال معمول، پرونده تسهیلاتی که تکمیل شده است را پرداخت کنند.هیچ نگرانی بابت تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر در بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار گفت: از همه مسئولین تنظیم بازار استانی و شهرستانی بابت حضور میدانی در بازار و در بین مردم و کنترل بازار تقدیر و تشکر میکنیم.
وی افزود: آرد مناسبتی بین تمام شهرستانها توزیع شده است و شاهد افزایش ساعات پخت نان و تعداد نانواییهای کشیک در سطح استان بودیم تا صفوف نانوایی کنترل شود.
کیانمهر گفت: در برخی کالاها شاهد نوسانات قیمت بودیم که با پیگیریها و تمهیدات انجام شده، در حال مدیریت نوسانات قیمتی هستیم.
کیانمهر همچنین اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۵ هزار خودرو از استانهای درگیر جنگ در استان حضور پیدا کردهاند که تمهیدات لازم جهت تأمین مایحتاج آنها اندیشیده شده است و در حال خدمترسانی به آن عزیزان میباشیم.
معاون اقتصادی استاندار گفت: بانکها میبایست طبق روال معمول، پرونده تسهیلاتی که تکمیل شده است را پرداخت نمایند تا خللی در حوزه تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد نشود.