معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
2 شهید و 16 مجروح؛ حمله هوایی دشمن به فروشگاه مواد غذایی در خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک فروشگاه عرضه مواد غذایی در شهرستان خمین اشاره کرده و گفت: در این حادثه که حدود ساعت 18 عصر رخ داد، 2 نفر شهید و 16 نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات امدادرسانی برای انتقال مجروحان و رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
وی ادامه داد: در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این فروشگاه عرضه مواد غذایی، 2 نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و 16 نفر دیگر مجروح شدند. در این راستا بررسیهای تکمیلی درباره ابعاد این حادثه در حال انجام است و اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.