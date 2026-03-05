2 شهید و 16 مجروح؛ حمله هوایی دشمن به فروشگاه مواد غذایی در خمین

به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات امدادرسانی برای انتقال مجروحان و رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی ادامه داد: در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این فروشگاه عرضه مواد غذایی، 2 نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و 16 نفر دیگر مجروح شدند. در این راستا بررسی‌های تکمیلی درباره ابعاد این حادثه در حال انجام است و اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/