شهادت یکی از پاسداران تیپ ۱۸ الغدیر یزد در حملات چهارشنبه شب

سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد: در پی تجاوزات آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی در شب گذشته به یکی از مراکز نظامی شهرستان یزد، برادر پاسدار محمدرضا آروز از پاسداران تیپ ۱۸ الغدیر استان یزد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا از یزد، سپاه الغدیر استان یزد امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند در اطلاعیه اخیر خود ضمن اعلام این خبر، اضافه کرد: سپاه الغدیر این اطمینان را به مردم ولایتمدار و شهید پرور استان یزد می‌دهد که دوشادوش برادران خود در نیروهای مسلح ایران اسلامی تا تنبیه کامل متجاوزان به خاک سرزمینمان ایران عزیز و انتقام گرفتن از خون شهیدانمان از پای نخواهد نشست.

بنا بر این اطلاعیه، مراسم‌های تشییع این شهید استان متعاقباً اعلام خواهد شد.

