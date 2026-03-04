به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان چهارشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۲۱:۰۶ گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ محور سنخواست به اسفراین به هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر خراسان شمالی به محل حادثه اعزام شدند.

محبان گفت: متاسفانه در این حادثه چهار نفر جان باختند که پیکر جان باختگان با ست نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شد.

خراسان‌شمالی‌ با ۱۰ شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت واقع در شمال شرق کشور است.