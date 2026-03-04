تصادف مرگبار در خراسان‌شمالی با چهار کشته

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان‌شمالی از تصادف در محور سنخواست- اسفراین استان با چهار کشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان چهارشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۲۱:۰۶ گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ محور سنخواست به اسفراین به هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر خراسان شمالی به محل حادثه اعزام شدند.

محبان گفت: متاسفانه در این حادثه چهار نفر جان باختند که پیکر جان باختگان با ست نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شد.

خراسان‌شمالی‌ با ۱۰ شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت واقع در شمال شرق کشور است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
