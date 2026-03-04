رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه خبر داد:
اعمال جریمه 4 میلیارد ریالی برای فروشگاه احتکارکننده روغن خوراکی
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه به پرونده احتکار روغن خوراکی در بازه زمانی هفته گذشته در یکی از فروشگاههای بزرگ این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: این فروشگاه به پرداخت 4 میلیارد ریال جریمه محکوم شد و همچنین روغن احتکار شده نیز برای مصرف شهروندان در بازار توزیع شد.
به گزارش ایلنا، محمد زارعی افزود: خوشبختانه در هفته جاری پرونده تخلف در حوزه احتکار کالا در این شهرستان تشکیل نشده است. همکاری و هماهنگی بینبخشی دستگاههای نظارتی و متولیان حوزه بازار و حضور مستمر گشتهای نظارتی باعث افزایش نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و ارتقای رضایتمندی شهروندان شده است.
وی ادامه داد: افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات ممنوع است و از این رو، رسیدگی به گزارشهای مردمی در این زمینه در اولویت کار تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه قرار دارد. انتظار میرود تمامی اصناف و کسبه در شرایط جنگی، همکاری مضاعفی را داشته باشند و از افزایش خودسرانه قیمت کالاها و خدمات خودداری کنند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه اظهار داشت: ویژگی اساسی نظارتهای فعلی تأکید بر پیشگیری از تخلف و همراهی با کلیه صنوف در راستای تأمین با ثبات کالا و ایجاد آرامش در بازار این شهرستان است اما با افرادی که بخواهند با تخلفات سودجویانه از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند به صورت قاطع برخورد خواهد شد.
زارعی به بازرسی دائمی 3 اکیپ و همچنین طرحهای نظارتی با مشارکت اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان ساوه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: علاوه بر بازرسیهای مستمر کارشناسان، گزارشهای شهروندان نیز مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف با متخلف برخورد شدید قانونی خواهد شد.
وی بر ضرورت همیاری و همکاری مردم با دستگاههای نظارتی به ویژه تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: شهروندان میتوانند شکایات و گزارشهای خود را در موارد مختلف از جمله احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و ... از طریق سامانه 135 تعزیرات و شماره 124 سازمان صمت اعلام کنند.