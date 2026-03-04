اعمال جریمه 4 میلیارد ریالی برای فروشگاه احتکارکننده روغن خوراکی

به گزارش ایلنا، محمد زارعی افزود: خوشبختانه در هفته جاری پرونده تخلف در حوزه احتکار کالا در این شهرستان تشکیل نشده است. همکاری و هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های نظارتی و متولیان حوزه بازار و حضور مستمر گشت‌های نظارتی باعث افزایش نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و ارتقای رضایتمندی شهروندان شده است.

وی ادامه داد: افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات ممنوع است و از این رو، رسیدگی به گزارش‌های مردمی در این زمینه در اولویت کار تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه قرار دارد. انتظار می‌رود تمامی اصناف ‌و کسبه در شرایط جنگی، همکاری مضاعفی را داشته باشند و از افزایش خودسرانه قیمت کالاها و خدمات خودداری کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه اظهار داشت: ویژگی اساسی نظارت‌های فعلی تأکید بر پیشگیری از تخلف و همراهی با کلیه صنوف در راستای تأمین با ثبات کالا و ایجاد آرامش در بازار این شهرستان است اما با افرادی که بخواهند با تخلفات سودجویانه از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

زارعی به بازرسی دائمی 3 اکیپ و همچنین طرح‌های نظارتی با مشارکت اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان ساوه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: علاوه بر بازرسی‌های مستمر کارشناسان، گزارش‌های شهروندان نیز مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف با متخلف برخورد شدید قانونی خواهد شد.

وی بر ضرورت همیاری و همکاری مردم با دستگاه‌های نظارتی به ویژه تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: شهروندان می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را در موارد مختلف از جمله احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و ... از طریق سامانه 135 تعزیرات و شماره 124 سازمان صمت اعلام کنند.

