به گزارش ایلنا، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: دبیرستان دخترانه عصمت در ناحیه یک ارومیه بر اثر اصابت موشک‌های اسراییلی امریکایی آسیب جدی دید.

وی افزود: خوشبختانه این حمله جنایتکارانه صهیونیستی هیچ تلفات جانی نداشت.

وی‌ادامه داد: حمله به مدارس، مراکز آموزشی، درمانی و مسکونی نشانگر اوج وحشی گری و کینه دشمنان از ملت ایران است؛ متاسفانه این مدرسه دخترانه‌ هم اکنون غیر قابل استفاده شده است.

