به گزارش ایلنا از گلستان، شهرام شاکری گفت: تدابیر عملیاتی سازمان شامل لغو فوری کلیه مرخصی‌ها تا عادی شدن شرایط، آماده‌باش کامل و بازرسی روزانه تجهیزات عملیاتی، برگزاری مانورها و تمرینات تخصصی، افزایش پرسنل مستقر در شیفت‌های عملیاتی، استقرار تیم‌های عملیاتی در اماکن شلوغ و نقاط حساس شهر، و همچنین برگزاری جلسات مستمر درون سازمانی و برون سازمانی برای هماهنگی و ارزیابی وضعیت است.

وی همچنین بر فعالیت‌های پیشگیرانه تأکید کرد و افزود که برای آگاهی‌بخشی عمومی، بازدیدهای ایمنی سرزده از اماکن پرخطر و اجرای فعال آموزش‌های شهروندی محله‌محور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی در پایان از شهروندان درخواست کرد: ضمن حفظ خونسردی، با فراگیری آموزش‌های واکنش در شرایط بحران و شناسایی نقاط ایمن در محل زندگی خود، شرایط اضطراری را به سلامت پشت سر بگذارند.

